Мексиканский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший заявил о желании првоести бой против Тайсона Фьюри.

По словам Руиса, он хочет начать подготовку к бою в тренировочном лагере и полон желания тренироваться. Боксер отметил, сейчас он хочет сосредоточиться на себе и хочет драться в августе. Руис добавил, ему предлагают бой против Луиса Ортиса, но сначала боксер должен получить разминочный поединок перед большим испытанием.

«Моя цель – бой против Тайсона Фьюри. Но сначала я должен провести поединок в августе», – сказал Руис, слова которого приводит BoxingScene.

Напомним, 7 декабря Энди Руис-младший единогласным решением судей проиграл матч-реванш бойцу Энтони Джошуа, уступив ему титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Бой прошел в Саудовской Аравии, боксеры выстояли все 12 раундов, после чего победитель был определен судейским решением — 118:110, 118:110, 119:109 в пользу Джошуа.