В матче 20-го тура российской премьер-лиги «Сочи» дома проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

В составе хозяев единственный мяч забил Александр Кокорин с передачи Кирилла Заики на 64-й минуте.

У туляков дубль оформил Евгений Луценко. Первый мяч форвард забил с передачи Сергея Ткачева на 5-й минуте, второй раз игрок отличился на 96-й минуте встречи.

После 20 матчей команда Игоря Черевченко занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков. Подопечные Владимира Федотова идут на последнем, 16-м месте в РПЛ с 15 баллами.

Следующий матч «Сочи» проведет 8 марта дома против екатеринбургского «Урала», «Арсенал» одним днем ранее на выезде встретится с «Оренбургом».

Напомним, Александр Кокорин перешел в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита». Футболист заключил контракт с командой на полгода, долгое время трансфер не могли согласовать из-за проблем в переговорах.