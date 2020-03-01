Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан экспертами телеканала «Матч ТВ» лучшим игроком игры против тульского «Арсенала».

Форвард отметился голом в первой же официальной встрече за новую команду. Для него самого этот матч стал первым с 7 октября 2018 года.

Отметим, что выбор лучшего игрока матча происходил до окончания игры.

Напомним, «Сочи» дома проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. В составе хозяев единственный мяч забил Александр Кокорин с передачи Кирилла Заики на 64-й минуте. У туляков дубль оформил Евгений Луценко. Первый мяч форвард забил с передачи Сергея Ткачева на 5-й минуте, второй раз игрок отличился на 96-й минуте встречи.

После 20 матчей команда Игоря Черевченко занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков. Подопечные Владимира Федотова идут на последнем, 16-м месте в РПЛ с 15 баллами.