Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о матче против подольского «Витязя».

По словам Кудашова, в первом периоде была небольшая нервозность, не все получалось, а со второго периода армейцы начали лучше двигаться, пошла игра. Тренер отметил, что пока говорить нечего, так как это первая игра, и серия только началась. Он добавил, что молодежное звено стало выходить на большинство, потому что это наигрывалось.

«Зубу шайба попала, посмотрим. Не могу пока сказать, какая тяжесть травмы, завтра определим», – сказал Кудашов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина петербургский СКА дома одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 6:1.