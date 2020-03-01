Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса Брайант заявила, что недовольна действиями представителей полиции, которые распространяли фотографии с места крушения вертолета.

Об этом сообщает TMZ. По информации источника, вдова легенды НБА подала жалобу на действия полицейских, потребовав привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что представители полиции округа Лос-Анджелес распространяли фотографии, на которых были показаны обломки воздушного судна и останки жертв.

Напомним, трагедия произошла 26 января. Баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас, штат Калифорния. Все они направлялись на игру баскетбольной команды, в которой играла Джианна и ее подруга.