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  • 23:26,  1 марта 2020
Футбол
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Новичок «Сочи» Рами: Пока не знаю, когда вернусь на поле

Новичок &#171;Сочи&#187; Рами: Пока не знаю, когда вернусь на поле
Адиль Рами. Фото: "Сочи".

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал о своем здоровье после полученной травмы.

По словам Рами, слова которого приводит Sports.ru, он чувствует себя лучше, но когда вернется на поле – не знает.

Отметим, ранее главный тренер команды Владимир Федотов сообщил, что Рами пока не может играть из-за травмы.

Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года в состав сборной Франции. Однако на турнире в России он не принял участие ни в одном матче своей команды. Футболист перешел в «Сочи» из «Фенербахче», ранее он защищал цвета «Лилля», «Валенсии», «Севильи», «Марселя» и «Милана».

Ранее Рами рассказал, почему он принял решение продолжить карьеру в стане аутсайдера РПЛ. По словам Рами, он видит перспективы у «Сочи» и считает клуб по-хорошему амбициозным проектом.

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