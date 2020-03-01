Новичок «Сочи» Рами: Пока не знаю, когда вернусь на поле

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал о своем здоровье после полученной травмы.

По словам Рами, слова которого приводит Sports.ru, он чувствует себя лучше, но когда вернется на поле – не знает.

Отметим, ранее главный тренер команды Владимир Федотов сообщил, что Рами пока не может играть из-за травмы.

Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года в состав сборной Франции. Однако на турнире в России он не принял участие ни в одном матче своей команды. Футболист перешел в «Сочи» из «Фенербахче», ранее он защищал цвета «Лилля», «Валенсии», «Севильи», «Марселя» и «Милана».