Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин поделился мнением о победе армейцев над подольским «Витязем».

По словам Подколзина, сначала были нервы, потому что плей-офф, особенно у молодых игроков. Он отметил, когда делаешь пару силовых, уже намного увереннее себя чувствуешь. Игрок считает, что нужно быстрее исправлять ошибки и готовиться к следующему матчу. Он добавил, что в плей-офф есть что-то новое. Например, судьи дают играть и многое прощают.

«Все команды всех знают, всех разбирают — это нормально. Действовали против нас жестко, да, но, думаю, всё будет нормально», — сказал Подколзин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина петербургский СКА дома одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 6:1.