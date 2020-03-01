Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о своей первой игре в составе нового клуба.

Футболист назвал свое возвращение смазанным, так как гол он забил, эмоции переполняли, но, по его мнению, «Сочи» уступил не по игре, не реализовал свои моменты и пропустил обидный мяч в конце из-за ошибки.

По словам Кокорина, переход быстро утрясся. Игрок поблагодарил руководство «Сочи», которое быстро и профессионально подошло к вопросу и решило все за два дня. Нападающий отметил, он не ставит никакой планки по голам, а в первую очередь хочет быть здоровым и помогать «Сочи» в каждой игре.

«Если я буду в оптимальной форме и забивать голы, а тренерский штаб сборной будет видеть, что я могу им помочь, думаю, что никаких проблем с этим не будет. Общения с Черчесовым не было. Думаю, что мне нужно было отойти от внимания журналистов и заниматься футболом», — сказал Кокорин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, «Сочи» дома проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. В составе хозяев единственный мяч забил Александр Кокорин с передачи Кирилла Заики на 64-й минуте. У туляков дубль оформил Евгений Луценко. Первый мяч форвард забил с передачи Сергея Ткачева на 5-й минуте, второй раз игрок отличился на 96-й минуте встречи.

Кокорин отметился голом в первой же официальной встрече за новую команду. Для него самого этот матч стал первым с 7 октября 2018 года. Позже Кокорин был признан экспертами телеканала «Матч ТВ» лучшим игроком игры против тульского «Арсенала».