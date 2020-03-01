Исполнительный комитет УЕФА обсудит влияние коронавируса на Евро-2020

УЕФА заявил об опасениях насчет возможной угрозы отмены чемпионата Европы 2020 года из-за коронавируса.

Как сообщает AS, 2 марта в Амстердаме состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, где обсудят распространение коронавируса в Европе. Отмечается, в УЕФА заявили, что будут следовать медицинским рекомендациям в отношении Евро-2020.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал, что европейские турниры, в том числе чемпионат Евро 2020 года, могут быть прерваны, перенесены или отменены, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться. По словам функционера, сейчас в УЕФА ждут и следят за развитием событий. Он считает, что футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Ува отметил, что УЕФА старается не останавливать турниры.