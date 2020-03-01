Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о поражении от «Арсенала».

По словам Рубашко, он не понимает, что случилось. Функционер считает, что надо игроков спросить, что за потеря концентрации на последних секундах.

Рубашко отметил, что если бы Кокорин еще забил в первом моменте, то все бы по-другому сложилось.

«Мы потеряли очки на последних секундах — это самое обидное. Надо сделать выводы, почему так происходит», — сказал Рубашко, слова которого приводит Sport24.

Напомним, «Сочи» дома проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. В составе хозяев единственный мяч забил Александр Кокорин с передачи Кирилла Заики на 64-й минуте. У туляков дубль оформил Евгений Луценко. Первый мяч форвард забил с передачи Сергея Ткачева на 5-й минуте, второй раз игрок отличился на 96-й минуте встречи.