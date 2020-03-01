В матче 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» дома потерпел поражение от «Ромы» со счетом 3:4.

В составе римлян дубль оформил Никола Калинич, который отличился на 29-й минуте и на 41-й минуте с передачи Генриха Мхитаряна. Еще по мячу забили Джастин Клюйверт с передачи Николы Калинича на 64-й минуте и Генрих Мхитарян с передачи Александра Коларова на 81-й минуте.

У хозяев дубль оформил Жоао Педро. Бразилец отличился на 28-й минуте с передачи Кристиана Оливы и на 89-й минуте. Еще один гол забил Гастон Перейро с передачи Раджы Найнгголана на 75-й минуте встречи.

После 26 матчей «Рома» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 45 баллами. «Кальяри» располагается на 11-й строчке с 32 очками после 25 игр.