СКА победил «Витязь», Резцова выиграла серебро ЧЕ, «Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги. Эти и другие новости — в дайджесте от Nevasport.

Анкалаев за 38 секунд победил Куцелабу на UFC Fight Night 169

Российский боец ММА Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелой весовой категории, победил представителя Молдавии Йона Куцелабу в поединке на турнире UFC Fight Night 169.

Норвежки выиграли эстафету на КМ в Лахти, Россия проиграла Швеции бронзу на финише

Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Лахти, Финляндия. За третье место боролись команда Швеции и России, Майя Дальквист опередила Яну Кирпиченко в финишном створе на 0,1 секунды.

Бочарников выиграл пасьют на ЧЕ по биатлону, Халили — шестой

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах под Минском.

Клэбо принес Норвегии победу в эстафете в Лахти, Россия — третья

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Третье место — у первой российской сборной, за которую бежали Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.

Кручинкина выиграла пасьют на ЧЕ в Раубичах, Резцова — с серебром

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, Минск, Беларусь. Второе место в гонке заняла россиянка Кристина Резцова, на финише она проиграла 17,6 секунды, допустив по промаху на первом и последнем огневых рубежах.

«Рубин» в первом матче Слуцкого не смог обыграть «Тамбов»

В матче 20-го тура российской премьер-лиги «Тамбов» на стадионе в Нижнем Новгороде сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0.

«Барыс» разгромил «Металлург» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

В первом четвертьфинальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина казахстанский «Барыс» дома одержал разгромную победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:0.

Пара Евдокимова/Базин объявили о распаде

Российская пара фигуристов Софья Евдокимова и Егор Базин, выступающая в танцах на льду, объявила о расставании.

«Краснодар» обыграл «Уфу» благодаря голам Берга и Ари

В матче 20-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал победу над «Уфой» со счетом 2:0.

«Авангард» разгромил «Салават» в первой игре четвертьфинальной серии Востока

В первом четвертьфинальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» одержал крупную победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:2.

СКА не оставил шансов «Витязю» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

В первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина петербургский СКА дома одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 6:1.

«Йокерит» забил шесть голов «Локомотиву» в первой игре плей-офф Кубка Гагарина

В первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина финский «Йокерит» дома одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 6:0.