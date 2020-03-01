В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» дома потерпели поражение от «Филадельфии Флайерз» со счетом 3:5.

В составе гостей по шайбе забросили Мэтт Нисканен в большинстве с передач Обе-Кубеля и Санхейма на 2-й минуте, Шон Кутюрье в большинстве с передач Ворачека и Конечны на 12-й минуте, Михаэль Раффль в меньшинстве с передачи Гранта на 18-й минуте, сам Дерек Грант с передач Питлика и Санхейма на 22-й минуте и Трэвис Конечны в большинстве с передач Ворачека и Проворова на 36-й минуте.

У хозяев дубль оформил Мика Зибанеджад. Первый гол швед забил на 13-й минуте в большинстве с передач Панарина и Д’Анджело, второй — на 53-й минуте в большинстве с передач Панарина и Хаудена. Еще одну шайбу забросил Павел Бучневич в большинстве с передач Д’Анджело и Зибанеджада на 46-й минуте встречи.

Отметим, отдав две результативных передачи, Артемий Панарин первым из россиян набрал 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ.