Агент олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой Мария Шашина рассказала о том, в каком состоянии находится ее клиентка после операции.

В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Шашина заявила, как изменилось тело Сотниковой после недавнего оперативного вмешательства.

«У Аделины сейчас в позвоночнике два импланта, которые соединяет пластина. И эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник», — заявила Шашина, добавив, что все это было проделано, чтобы Сотникова смогла еще раз выйти на лед и радовать зрителей.

Напомним, в феврале 2020 года Аделину Сотникову госпитализировали в одну из московских больниц, после операции ее видели в госпитале в шейном воротнике.