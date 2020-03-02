Российская теннисистка Светлана Кузнецова серьезно улучшила свои позиции в рейтинге 52 недель WTA после турнира в Дохе, Катар.

Кузнецова после полуфинала турнира в Дохе поднялась с 46-го места на 32-ю строчку в рейтинге WTA, сейчас у нее 1527 очков.

Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, она потеряла одну позицию и сейчас идет на 30-м месте в таблице. Анастасия Павлюченкова идет в рейтинге 30-й.

Вероника Кудерметова за неделю потеряла две позиции и стала 40-й в рейтинге, Анна Блинкова упала на одну строчку и сейчас идет 60-й. Дарья Касаткина сохранила свою 73-ю позицию. Анастасия Потапова улучшила положение в рейтинге на 8 позиций, сейчас она идет 89-й.

В топ-100 рейтинга WTA вошла еще одна теннисистка из России — Варвара Грачева переместилась на сотое место с 101-го.