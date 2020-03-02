Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о том, как для нее сложился первый сезон после дисквалификации.

В эфире «Матч ТВ» Глазырина рассказала, что готовилась к возвращению в команду по планам мужа и сейчас по возможности старается следовать его плану подготовки. После отборов, которые Глазырина успешно прошла, к ней подошел глава СБР Владимир Драчев и заявил, что сезон спортсменка начнет на Кубке России, с чем спортсменка была не согласна.

«Когда хорошо себя почувствовала, тогда поняла, что готова к Кубку мира. Но тогда с Кубка IBU никого брать не хотели. Что можно было сделать? Звонить и говорить: возьмите меня?», — отметила Глазырина, добавив, что она стала лучше понимать работу, которую она делает и какие результаты приносит.

Напомним, Екатерина Глазырина получила право участвовать в соревнованиях весной 2019 года. Сезон-2019/20 она проводит на Кубке IBU.