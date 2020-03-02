Владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал игру красно-белых с «Динамо» в 20-м туре РПЛ хорошим стартом.

«Хороший старт после перерыва. Три очка — это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив. В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры», —цитируют Федуна «Известия».

Игра прошла накануне на «ВТБ-Арене» и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». На 29-й минуте счет в матче открыл полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Во втором тайме преимущество «Спартака» удвоил Роман Зобнин, забивший за «Спартак» впервые с апреля 2019 года.

На данный момент красно-белые занимают 9 место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» расположился на место ниже. Лидером чемпионата России продолжает оставаться «Зенит», сыгравший вничью с «Локомотивом» 29 февраля.