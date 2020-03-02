Спортивный арбитражный суд (CAS) начнет рассматривать апелляции бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил.

Слушания, которые пройдут в швейцарском Цюрихе, будут закрыты для прессы. Хотя Зайцева от имени всех спортсменок настаивала на том, чтобы слушание по их делам проходило в публичном режиме с доступом для мировых СМИ.

Спортсменки оспаривают в суде санкции Международного олимпийского комитета, согласно которым биатлонисток пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правила на Олимпиаде в Сочи.

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Шумилова выиграли на Олимпиаде в Сочи серебро в женской эстафетной гонке. Позже их результаты были аннулированы после показаний экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.