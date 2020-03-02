Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, пишет в понедельник Daily Mail.

По данным издания, отмена Игр принесёт колоссальные убытки, сохранение игр в формате без зрителей, но с показом по ТВ/интернете позволит минимизировать риски и потери.

Напомним, сегодня в Амстердаме состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, где обсудят распространение коронавируса в Европе. Отмечается, в УЕФА заявили, что будут следовать медицинским рекомендациям в отношении Евро-2020.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал, что европейские турниры, в том числе чемпионат Евро 2020 года, могут быть прерваны, перенесены или отменены, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

Вспышка нового коронавируса уже внесла значительные коррективы в календарь спортивных соревнований, которые должны были состояться в Китае. Так, отменилась торжественная церемония старта обратного отсчета до Олимпийских игр, которые будут проходить в Пекине в 2022 году. Также был перенесен чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, а игроки хоккейного клуба «Куньлунь» вынуждены проводить домашние матчи за пределами страны.