Тренер Елена Буянова, являвшаяся наставником олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, назвала фигуристку прекрасной страницей своей жизни.

«Это прекрасная страница моей жизни, полная и радостей, и обид, и побед, и поражений, но в итоге подарившая первую в истории России олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании. Я счастлива, что дала ей профессию, которой она занимается и по сей день», – цитирует Буянову ТАСС.

Напомним, Аделина Сотникова выступала в соревнованиях с сезона-2015/2016 из-за различных травм. В 2014 году она выиграла Олимпиаду в Сочи, после чего не показывала крупных результатов. В понедельник фигуристка объявила о завершении карьеры. Недавно она перенесла серьезную операцию. Комментируя своей решение, Сотникова сказала, что не готова падать ниже первого места.