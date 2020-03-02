Центровой сборной России по баскетболу Джоэл Боломбой продлил контракт с московским ЦСКА до конца следующего сезона. Тренер Димитрис Итудис заявил, что крайне рад и надеется на достижение игроком новых успехов.

«Его прогресс очевиден, и мы надеемся на ещё больший прогресс, потому что он обладает потенциалом. Все в клубе счастливы за Джоэла, мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что вместе добьёмся новых успехов», — рассказал Итудис.

Сам Боломбой назвал благословением и честью продолжение карьеры в составе армейцев.

«С первого дня я рос как игрок и личность и буду двигаться по тому же пути. Путешествие продолжается» — добавил Боломбой.

Боломбой перешёл в ЦСКА летом 2018 года и выиграл с клубом Евролигу и Единую лигу ВТБ. В ноябре того же года он получил российское гражданство. Боломбой является уроженцем Донецка, его отец Жозеф приехал из Республики Конго, а мать Татьяна — русская.