Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, пожизненно дисквалифицированных в ноябре 2017 года, заявил, что подпись информатора ВАДА Григория Родченкова на документах, предоставленных Международным олимпийским комитетом, поддельная.

По словам Алексея Панича, о подделке свидетельствуют заключения британских и российских экспертов.

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Шумилова выиграли на Олимпиаде в Сочи серебро в женской эстафетной гонке. Позже их результаты были аннулированы после показаний экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Спортсменки оспаривают это решение в CAS в Цюрихе.

Адвокат также сообщил, что большинство обвинений со стороны МОК было снято на досудебной стадии, и российские спортсмены требуют компенсации понесённых издержек в 10-кратном размере.

Слушания закрыты для прессы. Хотя Зайцева от имени всех спортсменок настаивала на том, чтобы слушание по их делам проходило в публичном режиме с доступом для мировых СМИ.