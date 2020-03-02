Российский саночник, двукратный обладатель Кубка мира Роман Репилов высказался о популярности санного спорта в сравнении с другими зимними видами.

По мнению Репилова в интервью порталу Sport24, в биатлоне и фигурном катании все выезжают на шумихе. «Всем же нравятся скандалы: Загитова против Медведевой, Медведева против Тутберидзе. Вот и в биатлоне такая же буча сейчас поднялась», — сказал Репилов, отметив, что всех волнуют не завоеванные медали, а кто и что сделал.

«У биатлона скандальная репутация, а у нас все бьются, чтобы мы ничего лишнего не взболтнули около камеры», — сказал Репилов, добавив, что в их команде люди считают, что спорт нужно популяризировать результатами.

Напомним, на прошлой неделе Роман Репилов во второй раз в карьере выиграл Кубок мира по итогам сезона. Спортсмену всего 23 года.