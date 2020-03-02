Четыре медали — два золота и два серебра — завоевала сборная России по биатлону в белорусских Раубичах на чемпионате Европы. Уже лучше, чем на чемпионате мира, но команда все еще в подвешенном состоянии.

Nevasport сделал выводы по итогам чемпионата Европы по биатлону в Раубичах — как можно оценить результаты сборной России и все, что происходит вокруг неё.

А может, Резцова была готова и к ЧМ?

Не выступившую на чемпионате мира ни в одной гонке Кристину Резцову отправили в Белоруссию покорять чемпионат Европы. Итог — командное серебро в миксте и личное серебро — в пасьюте, наладившаяся к концу турнира стрельба.

После медали Резцовой журналисты накинулись на Драчева — и тот согласился с всеобщим негодованием, свалив все проблемы на старшего тренера Виталия Норицына. В Антхольце Драчев транслировал слова тренеров — стрельба Резцовой в горах рассыпалась, никак не может попасть на лежке. Так это неготовность или неуважение, господин Драчев?

Почему же все-таки Резцову не опробовали хотя бы в одной гонке на чемпионате мира? Неужели ее форма и стрельба были в таком ужасном состоянии, что ей можно было соревноваться только на турнире эшелоном ниже? Эти вопросы, скорее всего, останутся без ответа. Кристину — с медалью, и дальше сражаться на Кубке мира.

Павлова мечется от турнира к турниру — и все равно выигрывает

Еще одна медалистка белорусского чемпионата Европы — Евгения Павлова, попавшая на чемпионат Европы за два дня до его начала. Спортсменку сначала отправили из Италии домой в Новосибирск, а потом ей пришлось экстренно лететь в Минск — и пытаться показывать результат на чемпионате Европы. «Покаталась одну тренировку и побежала», — её слова.

И Павлова показала результат, вытащив счастливый билет в суперспринте — весьма странной дисциплине, которая только-только ищет путь на международных соревнованиях.

С критикой Павлова обрушилась не только на руководство, которое не может работать централизованно, но и на тренеров. Биатлонистка отметила, что схема подготовки по планам Виталия Норицына ей не подошла.

«Мне сказали, что я выполнила только 40% его нагрузки. Да, я осознаю это, но в итоге я бегу так же, как его девушки, которые выполнили объем на 100%. Это на Кубках IBU», — заявила биатлонистка по окончании ЧЕ.

Как сложится судьба Павловой в следующем сезоне — неизвестно, пока нужно добегать текущий, не такой удачный и несуразный. А затем вновь щупать подготовку, благодаря которой результаты смогут улучшиться.

Елисеев то выигрывает, то проваливается, то оказывается в центре скандала

Нестабильным вышел чемпионат Европы для Матвея Елисеева. В Раубичах биатлонист пытался реабилитироваться за неудачный чемпионат мира, получилось с переменным успехом — хороший спринт и неудачный пасьют.

Пока Елисеев бегал гонки, в прессе обсуждали его неподобающее поведение вне трасс. Все из-за слов Дмитрия Васильева, который рассказал, что Елисеев хамил тренерам и посылал их куда подальше. Спросили тренеров — а никто, оказывается не хамил, да и сам биатлонист в шоке. Так был ли хам? Теперь надо спрашивать у Васильева.

Про остальные результаты говорить попросту не хочется — женская сборная оказалась практически полностью неконкурентоспособной в личных гонках, даже Екатерина Глазырина, шумевшая на Кубке IBU, из-за болезни еще не вышла на свой уровень. Парни тоже выступили невнятно — что основа из Антхольца, что резерв с Кубка IBU.

Одно можно сказать совершенно точно: в Союзе биатлонистов России сейчас творится один сплошной бардак — и люди извне ему никак не помогают разрешиться.