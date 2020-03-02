Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал Аделину Сотникову настоящим бойцом, которому травмы помешали вернуться в спорт.

«Мне всегда нравилось, что она боец, что хотела доказать самой себе — соревноваться, двигаться, выступать. Даже операцию сделали, но не получилось. Жизнь после профессионального спорта существует и она многогранна — это может быть и тренерская история, и шоу, семейная жизнь обязательно. И мы рассмотрим версию, чтобы она оказалась в моей команде», — цитирует Плющенко ТАСС.

Напомним, Аделина Сотникова выступала в соревнованиях с сезона-2015/2016 из-за различных травм. В 2014 году она выиграла Олимпиаду в Сочи, после чего не показывала крупных результатов. В понедельник фигуристка объявила о завершении карьеры. Недавно она перенесла серьезную операцию. Комментируя свое решение, Сотникова сказала, что не готова падать ниже первого места.