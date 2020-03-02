Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова отреагировала на заявление олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой о завершении карьеры.

«Я желаю Аделине счастливой и творческой жизни. Уже прошло пять лет с тех пор, как она закончила карьеру», — сказала Тарасова, слова которой приводит РИА Новости.

По мнению Тарасовой, Сотникова и ее тренер Елена Буянова сделали большое дело. «Ее прошлое было прекрасным, я хочу, чтобы и будущее ее было тоже прекрасным», — отметил Тарасова, добавив, что желает фигуристке здоровья, любви и счастья.

Напомним, в 2014 году Аделина Сотникова выиграла Олимпиаду в Сочи в женском одиночном катании. Далее она пропустила сезон, затем выступила в сезона-2015/2016, после чего переключилась на ледовые шоу.