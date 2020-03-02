Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на ближайшие два этапа Кубка мира по биатлону в Чехии и Финляндии.

Согласно заявлению тренерского штаба, на следующих двух этапах Кубка мира в мужской сборной России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили. Информацию об этом сообщает ТАСС со слов старшего тренера мужской команды Сергея Белозерова.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет без зрителей: это превентивная мера в связи с распространением в стране коронавируса. Гонки в Чехии стартуют уже пятого марта, поэтому перенести этап в другое место было практически нереально.

Этап в финском Контиолахти пока не находится под угрозой, гонки пройдут с 12 по 15 марта.