Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на новость о том, что этап Кубка мира в Нове-Место по биатлону пройдет без зрителей.

Слова Драчева цитирует портал РИА Новости. По мнению Драчева, такая ситуация с вспышкой коронавируса не может не волновать, однако надо продолжать делать то, что делаешь.

«Уже были вспышки птичьего гриппа и другие эпидемии. И сейчас не тот случай, когда нужно бояться, у нас достаточно других моментов, которые стоит обсуждать», — сказал Драчев.

Также президент СБР отметил, что отсутствие зрителей на трибунах никак не скажется на том, как выступит сборная России. Как считает Драчев, власти Чехии приняли единственно верное решение.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Чехии было решено провести без зрителей, поскольку перенос в короткие сроки невозможен, а в стране, в т.ч. в Нове-Место находятся больные коронавирусом.