Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Драммене и Коннеруде 4 марта. В Коннеруд гонки были перенесены из-за бесснежной погоды. В связи с этим был изменен и стиль проведения соревнований — вместо классики лыжники побегут свободным стилем. Расписание от Nevasport позволит не пропустить очередные медали Большунова и Йохауг.

Предыдущий этап Кубка мира в финском Лахти закончился 1 марта. Россия завоевала две медали — серебро досталось лидеру сборной Александру Большунову в разделке на 15 км, бронза — мужской эстафетной сборной. Женская команда в эстафете получила деревянную медаль, проиграв на последнем этапе команде Швеции 0,1 секунды. Глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала результаты этапа «очень удовлетворительными».

В общем зачете Кубка мира Александр Большунов лидирует, опережая Йоханнеса Клэбо почти на 500 очков. В женской таблице россиянка Наталья Непряева занимает третье место, уступая норвежкам Терезе Йохауг и Хейди Венг.