Российская фигуристка Камила Валиева не планирует исполнять четверные прыжки на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине. Об этом стало известно из протоколов планируемого контента программ на турнир, размещенном на официальном сайте ISU.

Причина отказа от четверных пока неизвестна, на Первенстве России Валиева катала произвольную программу с двумя четверными тулупами (один в каскаде).

Главная соперница Камилы Валиевой из США Алиса Лю в двух программах заявила три тройных акселя — один в короткой программе, два других (один в каскаде) — в произвольной программе. Также фигуристка будет исполнять четверной лутц.

Напомним, на финале серии Гран-при среди юниоров Валиева вынуждена была катать программы без элементов ультра-си, однако все равно выиграла турнир, поскольку Алиса Лью делала ошибки в сложных прыжках.