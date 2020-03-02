Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место хоть и пройдет без зрителей, но в зрелищности не потеряет. Зрителей ждут мужской и женский спринты, две эстафеты и два масс-старта.

Уже известен состав мужской сборной. В нее, по словам старшего тренера мужской команды Сергея Белозерова, войдут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Проведение ЭКМ без зрителей — превентивная мера в условиях угрозы распространения коронавируса. По мнению главы СБР Владимира Драчева, такая ситуация не может не волновать, «однако надо продолжать делать то, что делаешь». Также Драчев отметил, что отсутствие зрителей на трибунах никак не скажется на том, как выступит сборная России.

Этап в финском Контиолахти, где гонки пройдут с 12 по 15 марта, пока не находится под угрозой,