Российский хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал новости о том, что Аделина Сотникова завершила спортивную карьеру.

В интервью порталу «Чемпионат» Авербух отметил, что Сотникова давно ушла из спорта, а все объявления стали формальностью. «Аделина – прекрасная спортсменка и человек, который уже давно выступает в различных телевизионных проектах. В том числе у меня и Жени Плющенко», — сказал Авербух, пожелав фигуристке найти себя.

По мнению Авербуха, именно Сотникова пробила окно в мир, став первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском катании. «Немного грустно от того, что Аделина, для меня, все-таки не до конца раскрылась в спорте. Она могла выиграть большее количество титулов, не только олимпийское золото», — сказал эксперт.

Напомним, Аделина Сотникова после Олимпиады почти не соревновалась, с сезона-2015/16 она не выступала на турнирах из-за травм.