Спортивный арбитражный суд (CAS) дал Международному олимпийскому комитету сутки на то, чтобы объяснить ситуацию с поддельными подписями информатора WADA Григория Родченкова в документах по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Информацию об этом сообщает ТАСС.

Сегодня, 2 марта, в CAS начались слушания дела российских биатлонисток, которых МОК пожизненно дисквалифицировал, а также аннулировал результаты Олимпийских игр в Сочи, на которых Зайцева, Вилухина и Романова завоевали серебро в эстафете.

Адвокаты биатлонисток подали заявление о поддельных подписях в документах МОК, панель арбитров CAS заявление приняла. Теперь у МОК есть сутки на объяснения.

Слушания в CAS продолжатся завтра, 3 марта.