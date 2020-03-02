Стало известно, какой арбитр будет судить петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» в матче 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу сезона-2019/20.

Напомним, игра состоится в среду, 4 марта. Начало встречи в Грозном назначено на 18:00 по московскому времени.

Информация о назначении арбитров появилась на официальном сайте РФС. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин из Смоленска, его ассистентами выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный арбитр матча Павел Кукуян (Сочи).

На матче будет работать бригада арбитров VAR, главный видеоарбитр — Сергей Карасев (Москва), его помощник – Игорь Демешко (Химки).

Также в этот день в четвертьфинале Кубка России сыграют «Спартак» и ЦСКА, «Шинник» и «Урал».