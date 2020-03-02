Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить игру в рамках 1/4 финала Олимп Кубка России с грозненским «Ахматом».

Как сообщает портал «Спорт день за днем», сейчас Артем Дзюба проводит тренировки по индивидуальной программе. Состояние игрока нестабильно, не дается каких-то четких сроков возвращения к занятиям в общей группе. По данным СМИ, здоровье игрока берегут, чтобы он мог выступать за «Зенит» в решающей части чемпионата России, а также играл бы за сборную России на Евро-2020.

Напомним, ранее Артем Дзюба пропустил игру против московского «Локомотива» в 20-м туре Тинькофф РПЛ, встреча завершилась нулевой ничьей.

Кубковая встреча между «Ахматом» и «Зенитом» пройдет в среду, 4 марта, начало назначено на 18:00 по московскому времени.