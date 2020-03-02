Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказал недовольство тем фактом, что на этапе Кубка мира в чешском Нове Место не будет зрителей.

В своем «Твиттере» Фуркад перепостил официальное сообщение Международного союза биатлонистов и написал, что нестыковки из-за коронавируса продолжаются.

«Чешские фанаты не смогут посетить этап Кубка мира в Нове-Место, однако нет проблем с тем, что приедут все биатлонисты, несмотря на то что все мы были в Италии меньше двух недель назад (семь дней)…», — написал Фуркад.

Напомним, решение о закрытии этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место для зрителей принял совет национальной безопасности Чехии. Подчеркивается, что такая мера — превентивная.