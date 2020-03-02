Российские теннисистки Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко проведут стартовые матчи на турнире WTA категории International во французском Лионе.

Игровой день в Лионе стартует в 12:00 по московскому времени. Точное время матчей станет известно позднеею

В первом круге турнира Виталия Дьяченко сразится с действующей победительницей Australian Open 2020 года из США Софией Кенин. Ранее теннисистки встречались на корте один раз — это было в 2018 году во втором круге Уимблдонского турнира. Тогда победу в двух сетах одержала именно Дьяченко.

Дарья Касаткина начнет свой путь на турнире в Лионе с матча против представительницы Франции Полин Пармантье. Ранее между собой Пармантье и Касаткина на корте не пересекались.