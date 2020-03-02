Российская фигуристка Алиса Ефимова, выступавшая в паре с Александром Коровиным, рассказала о том, что с ней происходит после распада их дуэта.

Слова Ефимовой цитирует портал «Матч ТВ». По словам Ефимовой, у них с Коровиным не было конфликта, она с пониманием отнеслась к решению партнера. «Конечно, мне сейчас тяжело. Мы ведь с Сашей столько лет вместе катались», — сказала фигуристка, отметив, что каждый волен сам определять свою судьбу.

По словам Ефимовой, Коровин не верил в то, что их пара может достичь успеха, фигуристка благодарна партнеру за то, что он озвучил это и ничего не делал за спиной.

«Сейчас я занимаюсь прыжками у Олега Татаурова и параллельно ищу нового партнера, уже есть планы по просмотрам», — рассказала Ефимова.

Напомним, вместе Алиса Ефимова и Александр Коровин выиграли зимнюю Универсиаду в Красноярске.