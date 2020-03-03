Российские теннисистки Анастасия Потапова и Варвара Флинк проведут стартовые матчи на турнире WTA категории International в мексиканском Монтеррее. Призовой фонд турнира составляет 275 тысяч долларов.

Игровой день в Монтеррее стартует в 19:00 по московскому времени, точное время начала каждого матча станет известно позднее.

Варвара Флинк в первом круге турнира сыграет против представительницы Нидерландов Аранчи Рус. Игра пройдет на стадионе «Сонома Клаб». Ранее теннисистки между собой не играли. Флинк сейчас идет на 149 месте в рейтинге WTA, Рус — 76-я.

Анастасия Потапова стартует на турнире с матча против итальянки Джулии Гатто-Монтиконе. Ранее теннисистки не играли между собой. Россиянка сейчас идет 89-й в рейтинге 52-х недель WTA, Гатто-Монтиконе является 148-й ракеткой мира.