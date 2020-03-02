Петербургский СКА в Ледовом примет подольский «Витязь» во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

Первая встреча команд закончилась победой армейцев со счетом 6:1. Хет-трик оформил Андрей Кузьменко, дубль на счету Кирилла Марченко, один гол забил Йоонас Кемппайнен. Единственный гол гостей забил Павел Чернов. По словам главного тренера СКА Алексея Кудашова, в первом периоде была небольшая нервозность, не все получалось, а со второго периода армейцы начали лучше двигаться, пошла игра.

Встреча в Петербурге стартует в 19:30 мск.

Следующие матчи команды проведут в Подольске 5-го и 7-го числа.

Отметим, команда Алексея Кудашова по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступив лишь одно очко московским армейцам.