Фигурист-одиночник Владимир Литвинцев, представляющий на соревнованиях Азербайджан, может пропустить чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в эстонском Таллине.

Имя Литвинцева исчезло из списка участников турнира на официальном сайте ISU. В протоколе контента программ его имя сохранилось, однако бланк с планируемыми элементами пуст.

О причине снятия фигуриста с турнира ничего не сказано, сам Литвинцев эту информацию пока никак не комментировал. В январе фигурист принял участие в чемпионате Европы, где занял 9-е место. Также в этом сезоне он стал 11-м на этапе Гран-при в России.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров пройдет в Таллине с 4 по 8 марта. Всех участников соревнований до старта проверят на коронавирус.