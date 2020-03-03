В Москве состоится матч 27-го тура Евролиги между местным ЦСКА и петербургским «Зенитом».

Встреча, которая состоится на «Мегаспорт Арене», начнется в 20:00 по московскому времени.

В предыдущих шести встречах «сине-бело-голубые» одержали лишь одну победу: они оказались сильнее греческого «Олимпиакоса», но проиграли «Барселоне», «Фенербахче», «Панатинаикосу», «Альбе» и «Баварии». Недавно «Зенит» сменил главного тренера: испанец Джоан Плаза был отправлен в отставку, команду возглавил его соотечественник Хавьер Паскуаль.

ЦСКА выиграл три матча из последних шести: команда Димитриса Итудиса победила «Валенсию», «Химки» и «Црвену Звезду», но уступила «Анадолу Эфесу», «Олимпиакосу» и «Барселоне».

«Зенит» занимает последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата, ЦСКА идет на пятой позиции.