Нападающий системы ярославского «Локомотива» Матвей Мичков может перейти в систему петербургского СКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в петербургском клубе проявляют интерес к переходу 15-летнего игрока. Отмечается, что переход произойдет после выплаты компенсации ярославцам. Также сообщается, что агент Мичкова Сергей Федотов не стал комментировать информацию о возможном трансфере.

Напомним, в январе этого года Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром на хоккейной Юношеской Олимпиаде. На ЮОИ сборная России до 16 лет выиграла золотые медали.

Отметим, в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина петербургский СКА дома одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 6:1.