В Международном союзе биатлонистов выразили сожаление, что этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место будет проходить без зрителей из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщается в пресс-релизе IBU.
Как гласит заявление, IBU подтверждает, что по решению властей Чехии этап Кубка мира состоится, но для зрителей он будет закрыт. Отмечается, что IBU будет следовать любым правилам и требованиям, предъявляемым национальными властями касаемо распространения коронавируса.
«Мы сожалеем, что в этом году мероприятие пройдет без 100 тысяч зрителей на трибунах, что делает это уникальным опытом для наших спортсменов», — отмечается в релизе.
Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место должен состояться с 5 по 8 марта.
В Чехии коронавирусом больны три человека, по официальной информации. Все они прибыли в страну из Италии, один из больных находится в Нове-Место.
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