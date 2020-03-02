В Международном союзе биатлонистов выразили сожаление, что этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место будет проходить без зрителей из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщается в пресс-релизе IBU.

Как гласит заявление, IBU подтверждает, что по решению властей Чехии этап Кубка мира состоится, но для зрителей он будет закрыт. Отмечается, что IBU будет следовать любым правилам и требованиям, предъявляемым национальными властями касаемо распространения коронавируса.

«Мы сожалеем, что в этом году мероприятие пройдет без 100 тысяч зрителей на трибунах, что делает это уникальным опытом для наших спортсменов», — отмечается в релизе.