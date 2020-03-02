Исполнительный комитет УЕФА утвердил Казань в статусе города, принимающего Суперкубок УЕФА в 2023 году.

Об том сообщается на официальном сайте УЕФА. Матч пройдет на «Казань Арене». Кроме того, были утверждены и другие места соревнований.

Финал Лиги Европы 2022 года состоится в столице Венгрии, Будапеште, на «Пушкаш Арена». Финал женской Лиги чемпионов 2022 года пройдет в итальянском Турине на «Ювентус Стэдиум». Через год финал женской Лиги чемпионов пройдет в голландском Эйндховене на стадионе ПСВ, а финал Суперкубка УЕФА-2022 состоится в Финляндии на Олимпийском стадионе Хельсинки.

Ранее сообщалось, что проведение финального матча обойдется Казани в 1,7 миллиона евро — это в четыре раза меньше, чем сумма, которую потратил Таллин на проведение Суперкубка УЕФА-2016.