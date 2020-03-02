Тинькофф Российская премьер-лига заключила контракт с Google по трансляциям футбольных матчей на YouTube.

Об этом сообщает официальный сайт лиги. Платная подписка будет действовать со 2 марта за пределами России. Базовая месячная подписка, которая включает два матча в туре с английским комментарием, стоит $2.99. Расширенная, в которую войдут все встречи с русским комментарием, обойдется в $4.99.

По словам директора РПЛ по маркетингу Евгения Савина, в лиге верят, что проект с Google – это возможность охватить болельщиков, живущих за пределами России, и расширить существующую базу болельщиков по всему миру.

Также извсетно, что для платных подписчиков будет выходить еженедельный обзор тура с английским комментарием, а повторы матчей останутся доступны для всех зрителей за пределами России.