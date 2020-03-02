Мнением о влиянии коронавируса на спорт поделился журналист и комментатор Кирилл Набутов, работавший на 11 Олимпиадах:

О том, что Олимпиаду в Токио могут оставить без зрителей пока говорит кое-кто кое-где. Неизвестно, что будет через месяц, через два или через три — до Олимпийских игр еще почти полгода. Не стоит выделять профессиональный спорт, сейчас переносят не только соревнования, но и все публичные мероприятия. Для меня профессиональный спорт не важнее, чем другие сферы, он отбирает кучу денег, которую можно было бы пустить на поддержку здравоохранения.

Все прекрасно понимают, о чем речь: есть неконтролируемое развитие новой неожиданной инфекции, всемирная организация здравоохранения предупреждает о том, что она перерастает в пандемию. Там есть определенные признаки, которые позволяют употреблять этот термин. Никто из нас не является специалистами в этой области, что будет происходить на Олимпиаде в Токио, сейчас говорить рано. Думаю, что японцы при их исторически сложившейся уникальной тяге к чистоте, постоянное внимание на всех уровнях жизни уделяют гигиене и санитарным нормам. Японцы постараются сделать все, чтобы ничего плохого в этом смысле не было.

Что касается чемпионата Европы по футболу, естественно, поскольку до Евро остается меньше трех месяцев, есть обеспокоенность. Но, по-моему, никто сейчас не знает, что будет происходить через месяц.

Отметим, ранее стало известно, что Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Отмена Игр принесёт колоссальные убытки, сохранение игр в формате без зрителей, но с показом по ТВ/интернете позволит минимизировать риски и потери.