Жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала фото двухлетнего сына пары Майкла.

«Ну вот и он», — написала Валитова под фотографиям ребенка.

Комментарий под снимком оставил Александр Кокорин, который написал «Любовь» и добавил три эмодзи сердца.

Напомним, ранее Кокорин забил первый гол в официальных матчах с 7 октября 2018 года. «Сочи» дома проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. В составе хозяев единственный мяч забил Александр Кокорин с передачи Кирилла Заики на 64-й минуте. У туляков дубль оформил Евгений Луценко. Первый мяч форвард забил с передачи Сергея Ткачева на 5-й минуте, второй раз игрок отличился на 96-й минуте встречи.

После игры Кокорин был признан экспертами телеканала «Матч ТВ» лучшим игроком матча.