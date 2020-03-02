Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.

По словам Губерниева, он хочет понять, почему болельщиков в Чехии на биатлон не пустят, если город не закрыт, много людей могут приехать, но соревнования пройдут без зрителей, однако контакты с жителями Нове-Место и с гостями города, а также спортсменами и журналистами будут.

«Так коронавирус не может распространяться? Интересненько. И прав Фуркад, мы же все были на севере Италии всего неделю назад», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место должен состояться с 5 по 8 марта.

В Чехии коронавирусом больны три человека, по официальной информации. Все они прибыли в страну из Италии, один из больных находится в Нове-Место.