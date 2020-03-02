Билет на матч в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020. Фото: twitter.com/UEFA

Билет на матч в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020. Фото: twitter.com/UEFA

В Министерстве спорта России утвердили внешний вид билетов на матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года в Петербурге.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Как гласит сайт правовой информации, приказ был подписан главой ведомства Олегом Матыциным сегодня, 2 марта. Отмечается, что в приказе есть форма билета и информация о том, что вся информация в ней является утвержденной. Известно, что форма определена как для бумажных, так и для электронных билетов.

Напомним, чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал, что европейские турниры, в том числе чемпионат Евро 2020 года, могут быть прерваны, перенесены или отменены, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.